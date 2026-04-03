Ayesha Harris w stałej obsadzie "The Pitt". Supriya Ganesh opuszcza serial po 2. sezonie

W obsadzie medycznego dramatu "The Pitt" dochodzi do istotnych zmian obsadowych przed rozpoczęciem prac nad trzecim sezonem.

Supriya Ganesh - "The Pitt"

Jak wynika z informacji "Variety", Ayesha Harris, wcielająca się w dr Parker Ellis, została awansowana do stałej obsady. Równocześnie Supriya Ganesh, od początku serialu grająca dr Samirę Mohan, zakończy udział w produkcji po drugim sezonie.

Decyzja o odejściu Ganesh ma charakter fabularny. Akcja serialu rozgrywa się w szpitalu klinicznym w Pittsburghu, co naturalnie zakłada rotację rezydentów. Wątek dr Mohan w drugim sezonie koncentruje się na wyborze dalszej ścieżki zawodowej po zakończeniu rezydentury, co scenariuszowo otwiera drogę do jej odejścia.

Awans Harris wpisuje się w rosnącą rolę jej bohaterki, która pojawiała się epizodycznie w pierwszym sezonie (4 z 15 odcinków), aby w kolejnych odsłonach zyskać większe znaczenie. Aktorka jest znana m.in. z występów w "Daisy Jones & the Six" oraz "Glamorous", a także z ról gościnnych w takich produkcjach jak "Tacy jesteśmy" czy "Misja: Podstawówka".

Pierwszy sezon "The Pitt" okazał się jednym z największych sukcesów platformy HBO Max, zdobywając uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Produkcja otrzymała 13 nominacji do nagród Emmy, wygrywając m.in. w kategorii najlepszego serialu dramatycznego oraz dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, którym został Noah Wyle.

Źrodło: Variety