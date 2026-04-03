Disney nie rezygnuje z Pandory. Trwają prace nad kolejnymi częściami "Avatara" 0
Jeszcze niedawno James Cameron sugerował, że realizacja czwartej i piątej części "Avatara" nie jest przesądzona, tak nowe informacje wskazują na wyraźny zwrot w stronę kontynuacji projektu.
Producentka Rae Sanchini w rozmowie z "Inverse" potwierdziła, że studio aktywnie pracuje nad kolejnymi filmami. Jak podkreśliła, trwają intensywne działania związane z harmonogramem, budżetem oraz przygotowaniem zaplecza technologicznego. W jej słowach produkcja rozwija się pełną parą.
Pewne wątpliwości wokół przyszłości serii pojawiły się po wynikach finansowych filmu "Avatar: Ogień i popiół", który zarobił niespełna 1,5 miliarda dolarów na świecie. To wynik wyraźnie niższy niż poprzednich części – "Istoty wody" (ok. 2,3 mld dolarów) oraz pierwszego "Avatara" (ok. 2,9 mld dolarów). Choć dla większości produkcji taki rezultat byłby spektakularnym sukcesem, w przypadku franczyzy Camerona oznacza on zauważalny spadek.
Największym wyzwaniem pozostaje budżet. Filmy z serii "Avatar" należą do najdroższych produkcji w historii kina, dlatego studio szuka sposobów na optymalizację kosztów. Sanchini zaznaczyła, że ekipa odchodzi od dotychczasowego, bardzo zindywidualizowanego zaplecza technologicznego studia Lightstorm na rzecz bardziej dostępnych i elastycznych narzędzi. Celem jest uproszczenie procesu produkcji i ograniczenie wydatków bez utraty jakości wizualnej, która pozostaje znakiem rozpoznawczym cyklu.
Obecnie planowane daty premier "Avatara 4" i "Avatara 5" to odpowiednio 2029 i 2031 rok.
Źrodło: darkhorizons.com
Powodzenia w takim razie. Ja wysiadłem na drugiej części i więcej oglądać nie zamierzam. Odcinanie kuponów, ot co. Nie wiem czym się ludzie podniecają. Oryginał z 2009 roku wciąż dobrze się ogląda, dwójka to zwykły fabularny recykling.