"Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział" z odnowieniem na finałowy sezon

Disney podjął decyzję co do przyszłości Czarodziei z Waverly Place. "Nowy rozdział" otrzymał przedłużenie na trzeci sezon, który to jednocześnie będzie finałowy.

Wczytywanie... fragment plakatu

Finałowy sezon serialu będzie miał nieco inny charakter niż dotychczasowe dwie serie. Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział zakończą się czteroczęściowym eventem. Zdjęcia do ostatnich epizodów rozpocząć mają się zaraz do Świętach Wielkanocnych.

Nominowana do Emmy, Selena Gomez, ponownie wcieli się w swoją kultową rolę Alex Russo. Oprócz tego gościnnego występu i objęcia funkcji producentki wykonawczej, Gomez wyreżyseruje także premierowy odcinek trzeciego sezonu, co będzie jej reżyserskim debiutem.

Czteroczęściowe wydarzenie ma mieć premierę tego lata na Disney+, Disney Channel oraz Disney Channel On Demand.

W trzeciej serii Billie, wciąż oszołomiona stratą Alexa pod koniec drugiego sezonu, odkrywa, że jedynym sposobem na uratowanie matki jest ponowne spotkanie z dawno zaginionym ojcem. Gdy jej rodzina łączy siły, by odnaleźć Alexa, Billie uświadamia sobie, że ich wspólna siła to jedyny sposób, by Russo pokonali zło, które ich dręczy – głosi oficjalny opis finałowego sezonu.

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział pisze i produkuje Jed Elinoff i Scott Thomas. Serial ten opiera się na postaciach z oryginalnego Czarodzieje z Waverly Place stworzonych przez Todda J. Greenwalda.

Źrodło: ComingSoon