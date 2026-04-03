Nick Jonas gwiazdą świątecznego horroru od Radio Silence

Wychowanek Disney’a i gwiazda nowej serii "Jumanji" – Nick Jonas podpisał kontrakt na występ w świątecznym horrorze "White Elephant". Za projekt odpowiada Radio Silence.

Angaż w filmie otrzymała także Kathryn Newton, młoda aktorka którą kojarzyć możecie z komediowego horroru Lisa Frankenstein. Udział w White Elephant będzie dla niej kolejną współpracą z Radio Silence. Newton wystąpiła już wcześniej w ich horrorze Abigail z 2024 roku, a już niedługo zobaczymy ją w sequelu Zabawa w pochowanego 2.

White Elephant zostanie wyreżyserowany przez Eliego Craiga, który jest także współautorem scenariusza z JT Billingsem. Craig na swoim koncie ma już kilka produkcji z gatunku horror, jednak wszystkie one miały znaczną domieszkę humoru. Czy poradzi sobie z prawdziwym filmem grozy? Tego dowiemy się niebawem. Produkcja nadchodzącego horroru już się rozpoczęła, a jego akcja będzie dziać się w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Oprócz prowadzenia obsady, Jonas pełni przy projekcie także funkcję producenta.

Ośmiu przyjaciół. Jedna nagroda. Zero zaufania. Ich coroczna świąteczna wymiana prezentów przeradza się w bezwzględną grę tworząc świąteczną rzeź – tak na razie pokrótce brzmi oficjalny opis horroru. Większa fabularne szczegóły trzymane są w tajemnicy.

Źrodło: Deadline