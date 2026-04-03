Meryl Streep ma swój nowy telewizyjny projekt. Aktorka pojawi się w adaptacji powieści "Korekty" 0

Laureatka Oscara Meryl Streep znalazła swój kolejny duży projekt telewizyjny po powtarzającym się występie w serialu Hulu Zbrodnie po sąsiedzku. Tym razem utalentowana aktorka będzie współpracować z platformą Netflix.

Meryl Streep, kadr z filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Streep podpisała kontrakt na główną rolę w nadchodzącej limitowanej adaptacji Netflixa The Corrections, opartej na nagradzanej powieści Jonathana Franzena z 2001 roku pt. Korekta. To trzeci miniserial gwiazdy Diabeł ubiera się u Prady jako głównej bohaterki, po jej nagrodzonych Emmy rolach w serialu NBC Holocaust z 1978 roku oraz w serialu HBO Anioły w Ameryce z 2003 roku.

The Corrections to ostro komiczny portret rodziny ze Środkowego Zachodu, której trójka nieszczęśliwych dorosłych dzieci desperacko opiera się życzeniu matki, by mieć jeszcze jedno wspólne Boże Narodzenie.

W adaptacji Netflixa Streep zagra matkę, Enid, która próbuje zjednoczyć swoje dzieci na potencjalne ostatnie święta, które mogą spędzić pełną rodziną, a to z powodu postępującej choroby głowy rodziny, męża i ojca – Alfreda.

Miniserial wyreżyseruje laureat Oscara Cord Jefferson, a scenariusz napisze sam Franzen. Oprócz prowadzenia obsady, Streep objęła także funkcję producenta wykonawczego wraz z autorem powieści.

Zanim Netflix zdecydował się na adaptację, w 2021 roku w HBO powstał pilot z Ewanem McGregorem, Maggie Gyllenhaal i Gretą Gerwig. Pomimo gwiazdorskiej obsady, stacja zdecydowała się nie kontynuować produkcji serialu.

Źrodło: Deadline