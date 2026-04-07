"Przesmyk" - ekipa już na planie 2. sezonu!

Rozpoczęły się zdjęcia do drugiego sezonu serialu HBO Original Przesmyk, jednej z najgłośniejszych polskich produkcji ostatnich lat. Za reżyserię ponownie odpowiada Jan P. Matuszyński, a w rolę Ewy Oginiec wcieli się Lena Góra.

Przesmyk już od momentu premiery zdobył uznanie widzów i krytyków, stając się jedną z najczęściej komentowanych polskich produkcji serialowych 2025 roku. To też najchętniej oglądany serial na platformie HBO Max od momentu jej powstania, który cieszy się popularnością nie tylko na lokalnym rynku, ale także w Europie i USA.

Co wydarzy się w drugim sezonie?

Po dramatycznych wydarzeniach w Mińsku Ewa Oginiec (Lena Góra) po prostu zapada się pod ziemię. Dziewięć miesięcy później, pomimo intensywnych poszukiwań przez polskie służby, jej los nadal jest nieznany. Nie żyje? Jest w rękach białoruskich służb? A może ukrywa się i próbuje znaleźć Kaja, którego Skopincew wywiózł gdzieś w głąb Rosji? Z misją jej odnalezienia rusza dwójka agentów z polskiego i ukraińskiego wywiadu. Rozpoczyna się wyścig służb i walka z czasem w obliczu nieuchronnie zbliżającego się konfliktu w Ukrainie.

Zdjęcia do drugiego sezonu serialu trwają już od prawie dwóch miesięcy, jednak dopiero teraz informacja ta została podana do mediów. Dotychczas realizowane były między innymi w Warszawie, Łodzi, Kostrzynie nad Odrą, Legnicy, Białobrzegach, Podziemnym Mieście Osówka, Żyrardowie, Konstancinie, Jachrance, Słomczynie, Zielonce i na Helu.

Data premiery 2. sezonu nie została jeszcze ustalona. Prawdopodobnym jest jednak koniec tego roku.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl