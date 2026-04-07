"One Piece" - 3. sezon z oficjalnym podtytułem i oknem premiery!

One Piece wróci na ekrany w 2027 roku z trzecim sezonem, który jest produkowany w RPA od końca zeszłego roku. Netflix opublikował wpis, w którym potwierdza wcześniej sugerowane okno premiery i ujawnia podtytuł sezonu.

Trzeci sezon pirackiego serialu zadebiutuje jako One Piece: The Battle of Alabasta. Będzie on kontynuował przygody załogi Słomkowych z drugiego sezonu Into the Grand Line.

Na zaprezentowanym krótkim materiale wideo widzimy głównie pustynne otoczenie. To właśnie ono zdominuje nadchodzącą serię.

Crocodile/Mr. 0 grany przez Joe Manganiello, wprowadzony w ostatnich momentach drugiego sezonu oraz pozostali członkowie Baroque Works mają być głównymi antagonistami nowej serii, w tym powracająca Lera Abova jako Nico Robin/Miss All-Sunday oraz nowo obsadzeni Cole Escola jako Bon Kurei/Mr. 2, Awdo Awdo jako Daz Bonez/Mr. 1 oraz Daisy Head jako Zala/Miss Doublefinger.

Powróci cała załoga Słomkowych Kapeluszy, a więc: Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp, Taz Skylar jako Sanji, Charithra Chandran jako księżniczka Vivi oraz Mikaela Hoover jako głos Tony’ego Tony’ego Choppera.

Sendhil Ramamurthy, który gra ojca Vivi, Nefartariego Cobry, również powraca. Największym dodatkiem całego sezonu jest gwiazda Cobra Kai Xolo Maridueña, który zadebiutuje jako Portgas D. Ace.

Dwa poprzednie sezony adaptowały po około 46 odcinków anime na 8 odcinków aktorskich. Wątek Alabasty w anime liczy 38 odcinków samodzielnie, więc oczekuje się, że łatwo zdominuje sezon. Czy niektóre z mniejszych wątków, które następują później, jak Goat Island czy Jaya, również zostaną zaadaptowane w trzeciej serii, tego na razie nie wiemy.

Drugi sezon miał premierę na streamerze 10 marca tego roku, zdobywając 100% opinii krytyków i 95% opinii widzów na Rotten Tomatoes.

Źrodło: Netflix, Comingsoon