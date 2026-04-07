Opowieść o buncie i władzy w nowym zwiastunie animacji "Folwark zwierzęcy"

Angel prezentuje nowy zwiastun animowanej adaptacji słynnej noweli George'a Orwella "Folwark zwierzęcy" w reżyserii Andy'ego Serkisa. Produkcja ta ukaże Nam mroczną, ale niezwykle aktualną opowieść o buncie i władzy.

Grupa zwierząt, zmęczona dotychczasowym życiem, buntuje się przeciw swoim ludzkim właścicielom i przejmuje kontrolę nad farmą. Po udanym powstaniu zwierzęta stają przed nowymi wyzwaniami pod rządami przebiegłego wieprza o imieniu Napoleon. Sytuacja zmusza je do znalezienia odwagi, by przeciwstawić się tyranowi – głosi oficjalny opis animacji.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Oryginalna obsada głosowa jest niezwykle mocna, obejmuje ona Setha Rogena jako Napoleona, Gatena Matarazzo jako Lucky’ego, Kierana Culkina jako Squealera, Glenn Close jako Freidę Pilkington, Steve'a Buscemiego jako pana Whympera, Laverne Cox jako Snowball, Woody'ego Harrelsona jako Boxera, Jima Parsonsa jako Carla, Kathleen Turner jako Benjamina oraz Iman Vellani jako Puffa i Tammy.

Sam Serkis użyczy głosu właścicielowi farmy, panu Jonesowi oraz staremu knurowi o imieniu Old Major, którego przemowa staje się inspiracją do rewolucji. Scenariusz napisał Nicholas Stoller.

Film miał swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy w 2025 roku. Na polskie ekrany animację wprowadzi Galapagos Films. Jej premiera wyznaczona została na 18 września 2026 roku. Tym samym na polski zwiastun jeszcze musimy trochę poczekać.

Źrodło: Angel, Dark Horizons