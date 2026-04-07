Kultowy erotyczny thriller wraca! Twórczyni "Saltburn" może stanąć za kamerą 0

Emerald Fennell prowadzi rozmowy w sprawie wyreżyserowania remake’u kultowego thrillera erotycznego Nagi instynkt – filmu, który na początku lat 90. wywołał burzę i stał się jednym z największych hitów dekady.

Za scenariusz odpowiada twórca oryginału, Joe Eszterhas, który w rozmowie nie krył entuzjazmu wobec kandydatury Fennell. Podkreślił, że jej wrażliwość idealnie pasuje do projektu, zwłaszcza że reżyserka nie unika trudnych tematów, takich jak seksualność i kontrowersje.

Fennell ma za sobą serię sukcesów. Po głośnym filmie Obiecująca. Młoda. Kobieta. oraz najnowszym hicie Wichrowe wzgórza – który zarobił imponujące 239 milionów dolarów – stała się jedną z najbardziej wyrazistych twórczyń młodego pokolenia. Jej styl, łączący estetykę z prowokacją, może nadać nową energię klasycznej historii.

Oryginalny film z 1992 roku, wyreżyserowany przez Paula Verhoevena, opowiadał o niebezpiecznej relacji między detektywem Nickiem Curranem (Michael Douglas) a pisarką Catherine Tramell (Sharon Stone). Ich pełna napięcia i erotyzmu gra doprowadziła do jednej z najbardziej pamiętnych – i kontrowersyjnych – scen w historii kina.

Choć film zarobił ponad 350 milionów dolarów na całym świecie, wywołał również ogromne dyskusje ze względu na odważne sceny i sposób przedstawienia seksualności. Kontynuacja z 2006 roku nie powtórzyła sukcesu oryginału, a sama Stone z dystansem podchodzi do pomysłu rebootu, komentując go krótko: Powodzenia.

Nowa wersja powstaje dla Amazon MGM Studios, a szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jednak, że projekt już teraz budzi emocje – zarówno w branży, jak i wśród widzów.

Źrodło: The Guardian