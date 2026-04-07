HBO i BBC ujawniły oficjalny zwiastun Półbrata, nowego serialu, za który odpowiada twórca Reniferka, Richard Gadd. Obraz skupia się na trudach męskiej przyjaźni, która choć szorstka potrafi być naprawdę zażyła.

Półbrat to sześcioczęściowy limitowany serial badający braterstwo, przemoc i intensywną kruchość męskich relacji.

Gadd jest także producentem oraz wciela się w jedną z głównych ról – gra Rubena, a Jamie Bell wciela się w Nialla. Ruben i Niall choć nie łączą ich więzy krwi, są tak zżyci, że można nazwać ich braćmi. Mają zupełnie inne osobowości, jednak przeżyte wspólnie chwile i doświadczenia połączyły ich na zawsze. Akcja serialu zaczyna się od ich spotkania na ślubie Nialla. To spotkanie po latach wywołuje ogromne napięcie i prowadzi do niekontrolowanego wybuchu przemocy, który katapultuje nas przez ich życie, od lat osiemdziesiątych aż do dziś. Serial opisuje ostatnie 30 lat z życia przyjaciół.

Oprócz Gadda i Bella, w obsadzie Półbrata znajdują się Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Anjli Mohindra, Tim Downie, Tom Andrews, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Sandy Batchelor, Piers Ewart i Scot Greenan.

Półbrat to pierwszy serial Gadda od czasu Reniferka, międzynarodowego fenomenu, który wyemitowano na Netflixie w kwietniu 2024 roku. Reniferek zdobył powszechne uznanie i zdobył sześć nagród Emmy.

Półbrat z góry zapowiadany jest jako zamknięta całość. Jego premiera na polskim HBO Max 24 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: HBO Max Polska