Kolejne szalone przygody Ricka i Morty'ego w zwiastunie 9. sezonu animacji

Adult Swim prezentuje zwiastun 9. sezonu uwielbianej przez dorosłych animacji Rick i Morty. Premiera pod koniec maja.

Wczytywanie... "Rick i Morty"

Współtworzony przez Dana Harmona, Rick i Morty to animowany serial science fiction, który miał premierę na Adult Swim w 2013 roku. Jego współtwórca Justin Roiland użyczył głosu dwóm tytułowym postaciom w pierwszych sześciu sezonach serialu, jednak Adult Swim zerwało współpracę z Roiland w 2023 roku po zarzutach wobec niego dotyczących przemocy i napaści seksualnej. Ian Cardoni teraz podkłada głos Rickowi Sanchezowi, a Harry Belden Morty’emu Smithowi.

Zwiastun 9. sezonu Ricka i Morty’ego zaczyna się od tego, że Rick bardzo niegrzecznie wyciąga wnuka z łóżka na nowe przygody. Następnie widzimy montaż klipów z niesamowicie szalonymi i niektórymi dość zabójczymi przygodami tej dwójki i ich rodziny.

9. sezon liczyć ma dziesięć odcinków. Serial został już przedłużony na co najmniej trzy kolejne sezony. W zeszłym roku ogłoszono również, że w przygotowaniu jest spin-off pod tytułem President Curtis, który skupi się na tytułowej postaci. Jest ona częścią serialu od drugiego sezonu. Data premiery tego projektu nie została jeszcze ogłoszona.

Sezon 9. Ricka i Morty’ego zadebiutuje na Adult Swim w niedzielę, 24 maja 2026 roku.

Źrodło: Adult Swim