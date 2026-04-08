Keanu Reeves ma jedną regułę i się jej trzyma. Dzięki niej wybiera kultowe role

Podczas niedawnego występu w programie The Late Show with Stephen Colbert, Keanu Reeves podzielił się zaskakująco prostą zasadą, którą kieruje się od początku swojej kariery.

Okazuje się, że gwiazdor takich hitów jak Matrix czy John Wick nigdy nie przyjmuje ról w projektach, które po prostu mu się nie podobają.

Rozmowa rozpoczęła się od archiwalnego spotu reklamowego płatków Kellogg’s Corn Flakes z 1987 roku, w którym młody Reeves wystąpił jeszcze na początku swojej kariery. Prowadzący, Stephen Colbert, zauważył, że aktor wyglądał na autentycznie zachwyconego produktem. Reeves przyznał z uśmiechem, że rzeczywiście lubił te płatki – i właśnie to było powodem, dla którego zgodził się na udział w reklamie.

Nigdy nie poszedłbym na casting do czegoś, czego nie lubię. To trochę dziwne – powiedział aktor, podkreślając, że ta zasada towarzyszy mu od dekad.

Choć brzmi to banalnie, strategia okazała się niezwykle skuteczna. Kariera Reevesa nabrała rozpędu po roli Teda Theodore’a Logana w kultowym Wspaniała przygoda Billa i Teda, a później aktor wystąpił w takich produkcjach jak Speed, Point Break czy Constantine. Ogromną popularność przyniosła mu także rola Neo w serii Matrix oraz tytułowego bohatera w cyklu John Wick. Aktor użyczył również głosu postaci Johnny’ego Silverhanda w grze Cyberpunk 2077.

Źrodło: Comingsoon