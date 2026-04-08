Biografia Michaela Jacksona z kosztownymi dokrętkami i całkowicie zmienionym zakończeniem

Biograficzny film o Michaelu Jacksonie od Lionsgate miał być jednym z największych kinowych wydarzeń, ale jego droga na ekrany okazała się wyjątkowo burzliwa. Najnowsze doniesienia ujawniają kulisy kosztownych dokrętek, które całkowicie zmieniły finał produkcji zatytułowanej Michael.

Wczytywanie...

Według informacji branżowych, gruntowna przebudowa trzeciego aktu filmu kosztowała dodatkowe 10–15 milionów dolarów. W czerwcu 2025 roku ekipa spędziła aż 22 dni na ponownych zdjęciach w Los Angeles, tworząc zupełnie nowe zakończenie. Co istotne, dodatkowe sceny nie kwalifikowały się do ulg podatkowych, a koszty pokrył majątek Jacksona, który w zamian otrzymał udziały w filmie.

Powodem tak drastycznych zmian były kwestie prawne. Twórcy pierwotnie planowali pokazać w finałowej części kontrowersje związane z oskarżeniami wobec artysty. Jednak prawnicy odkryli zapis w ugodzie z Jordanem Chandlerem, który zabraniał jakiegokolwiek przedstawiania lub nawet wspominania tej sprawy w filmach. W efekcie wszystkie sceny odnoszące się do tych wydarzeń musiały zostać usunięte.

Zmiany objęły nie tylko zakończenie, ale także wymowę całej produkcji. Zamiast kontrowersyjnego finału, film kończy się teraz w okresie trasy koncertowej Bad, ukazując artystę u szczytu kariery. Duży nacisk położono również na trudną relację z ojcem, Joe Jacksonem, którego zagra Colman Domingo.

W rolę Króla Popu wciela się jego siostrzeniec, Jaafar Jackson. Film pokazuje także dramatyczne momenty z życia gwiazdy, w tym poważne poparzenia głowy podczas reklamy Pepsi w 1984 roku oraz późniejsze problemy z uzależnieniem od leków przeciwbólowych.

Produkcja napotkała również inne trudności – pożary w rejonie Palisades uszkodziły dom scenarzysty Johna Logana, co dodatkowo opóźniło prace nad scenariuszem.

Ostatecznie premiera filmu Michael została przesunięta z 18 kwietnia 2025 roku na 24 kwietnia 2026. Budżet produkcji wynosił pierwotnie 155 milionów dolarów, a koszty dokrętek znacząco go zwiększyły.

Źrodło: Deadline