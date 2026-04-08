Noah Hawley za kamerą remake'u argentyńskich "Nocnych istot"

Noah Hawley, twórca serii Obcy: Ziemia czy Fargo ma na horyzoncie swój kolejny pełnometrażowy projekt reżyserski. Stanie on za kamerą remake’u dobrze ocenianego i rzucającego trochę nowego światła na gatunek, argentyńskiego horroru Nocne istoty.

Hawley wyreżyseruje i wyprodukuje remake, a pracować będzie on dla Warner Bros. Pictures. Demian Rugna scenarzysta i reżyser oryginalnego hiszpańskojęzycznego filmu rozwija ten projekt wspólnie z Hawleyem. Jaką pełni funkcję tego nie wiemy. Prawdopodobnie może pracować nad scenariuszem, gdyż nazwiska osoby na tym stanowisku na razie nie poznaliśmy albo doradza w sprawie materiału źródłowego.

Oryginalny film skupia się na policjancie oraz grupie badaczy, którzy próbują dotrzeć do sedna zjawisk nadprzyrodzonych, które koncentrują się wokół jednej dzielnicy Buenos Aires.

Ludzie znikający bez śladu, zmarli powstający z grobu, istoty żądne krwi… Wszystko to ma miejsce w jednej z dzielnic Buenos Aires. Trzech ekspertów specjalizujących się w zjawiskach paranormalnych – Albreck, Jansen i Rosentok – podejmuje się próby rozwiązania mrocznej zagadki, która burzy spokój mieszkańców. Z czasem przekonają się, że udział w śledztwie zagraża ich życiom

Oryginalny film został wydany na platformie streamingowej Shudder, zdobył bardzo dobre recenzje i został pochwalony za "niesamowite śmierci i efekty potworów".

Hawley dotychczas reżyserował głównie poszczególne odcinki seriali. Jako reżyser pełnometrażowej produkcji zadebiutował filmem Lucy wśród gwiazd.

Źrodło: The Hollywood Reporter