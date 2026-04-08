Netflix zaprezentował pierwszy pełny zwiastun chwytającego za serce dramatu "Niezwykle szlachetne stworzenia", który opowie o niecodziennej przyjaźni potrafiącej zmienić życie.

Niezwykle szlachetne stworzenia to pełnometrażowa adaptacja bestsellerowej powieści Shelby Van Pelt wydanej pod tym samym tytułem. Główna bohaterka to wdowa imieniem Tova, która podejmuje pracę w oceanarium, gdzie zaprzyjaźnia się z zrzędliwą, ale i niezwykle mądrą ośmiornicą olbrzymią Marcellusem oraz zagubionym młodym mężczyzną. Ten przyjeżdża do miasta w poszukiwaniu rodziny. Tova nie wie jeszcze, że razem rozwikłają zagadkę, która pozwoli kobiecie odzyskać radość życia.

W rolach głównych Sally Field, Lewis Pullman i Alfred Molina, który użycza głosu Marcellusowi. W obsadzie znajdują się także Colm Meaney, Joan Chen, Kathy Baker, Beth Grant i Sofia Black D'Elia. Niezwykle szlachetne stworzenia wyreżyserowała Olivia Newman, która współtworzyła scenariusz z Johnem Whittingtonem.

Premiera filmu na platformie Netflix zaplanowana jest na 8 maja 2026 roku.

