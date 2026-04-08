Tom i Jerry, najsłynniejszy duet w nowej przygodzie - zobacz polski zwiastun animacji

Nadchodzi nowa era słynnego duetu. Tom i Jerry wyruszają na wielką przygodę w muzeum. Najnowsza produkcja Tom i Jerry: Przygoda w muzeum zabierze widzów w pełną akcji podróż przez czas i przestrzeń. To pierwsza od lat pełnometrażowa animacja kinowa w całości oparta na klasycznej formule slapsticku, która jednocześnie wykorzystuje nowoczesną animację komputerową. Monolith Films prezentuje pełną zapowiedź animacji.

kadr z animacji "Tom i Jerry: Przygoda w muzeum"

Tym razem słynni bohaterowie trafiają do tajemniczego muzeum, gdzie przypadkowo uruchamiają mechanizm przenoszący ich między epokami – od starożytności po futurystyczne światy.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Podczas pościgu w nowojorskim Metropolitan Museum Tom i Jerry przypadkowo uruchamiają mityczny Astralny Kompas, który przenosi ich do olśniewającego Złotego Miasta rodem ze starożytnych legend. Tom zostaje uznany za bóstwo i staje się ulubieńcem władcy oraz jego poddanych. Tymczasem niedoceniony i zazdrosny Jerry wpada w sidła charyzmatycznego, lecz niebezpiecznego szczurzego bossa. Wkrótce okaże, że władca miasta i szczurzy boss toczą między sobą odwieczną walkę o władanie nad Złotym Miastem, a Tom i Jerry mają być tylko pionkami w ich grze. Aby przetrwać i ocalić poddanych będą musieli zawiesić swoją odwieczną rywalizację i łapa w łapę staną w obronie dobra.

Tom i Jerry: Przygoda w muzeum to nie tylko kolejny film – to dowód na to, że legenda żyje i nadal potrafi zachwycać kolejne pokolenia. Od czarno-białych ekranów lat 40. po nowoczesne kino – Tom i Jerry pozostają symbolem czystej, uniwersalnej rozrywki.

Animację wyreżyserował Gang Zhang. Film wejdzie do polskich kin 29 maja 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films