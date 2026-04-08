Tom i Jerry, najsłynniejszy duet w nowej przygodzie - zobacz polski zwiastun animacji
Nadchodzi nowa era słynnego duetu. Tom i Jerry wyruszają na wielką przygodę w muzeum. Najnowsza produkcja Tom i Jerry: Przygoda w muzeum zabierze widzów w pełną akcji podróż przez czas i przestrzeń. To pierwsza od lat pełnometrażowa animacja kinowa w całości oparta na klasycznej formule slapsticku, która jednocześnie wykorzystuje nowoczesną animację komputerową. Monolith Films prezentuje pełną zapowiedź animacji.
Tym razem słynni bohaterowie trafiają do tajemniczego muzeum, gdzie przypadkowo uruchamiają mechanizm przenoszący ich między epokami – od starożytności po futurystyczne światy.
Poniżej wspomniany zwiastun:
Podczas pościgu w nowojorskim Metropolitan Museum Tom i Jerry przypadkowo uruchamiają mityczny Astralny Kompas, który przenosi ich do olśniewającego Złotego Miasta rodem ze starożytnych legend. Tom zostaje uznany za bóstwo i staje się ulubieńcem władcy oraz jego poddanych. Tymczasem niedoceniony i zazdrosny Jerry wpada w sidła charyzmatycznego, lecz niebezpiecznego szczurzego bossa. Wkrótce okaże, że władca miasta i szczurzy boss toczą między sobą odwieczną walkę o władanie nad Złotym Miastem, a Tom i Jerry mają być tylko pionkami w ich grze. Aby przetrwać i ocalić poddanych będą musieli zawiesić swoją odwieczną rywalizację i łapa w łapę staną w obronie dobra.
Tom i Jerry: Przygoda w muzeum to nie tylko kolejny film – to dowód na to, że legenda żyje i nadal potrafi zachwycać kolejne pokolenia. Od czarno-białych ekranów lat 40. po nowoczesne kino – Tom i Jerry pozostają symbolem czystej, uniwersalnej rozrywki.
Animację wyreżyserował Gang Zhang. Film wejdzie do polskich kin 29 maja 2026 roku.
Źrodło: Monolith Films
