Emocjonalny rollercoaster od Olivii Wilde - oto zwiastun "Zaproszenia"

Monolith Films prezentuje zapowiedź historii prowokującej, odważnej i leżącej niebezpiecznie blisko prawdy… Zaproszenie to najnowszy film Olivii Wilde, twórczyni głośnego Nie martw się, kochanie.

To nie jest kolejna "komedia o związkach". To film, który bezlitośnie obnaża to, o czym pary boją się mówić głośno. Bo co się stanie, gdy rutyna spotka pokusę? Joe i Angela mają wszystko: stabilność, dom, rodzinę. Ale pod powierzchnią ich "idealnego" życia czai się coś znacznie bardziej niebezpiecznego: nuda. Jedno zaproszenie na kolację uruchamia lawinę zdarzeń, w których flirt zamienia się w grę, a gra… w coś, czego nie da się już cofnąć.

Zaproszenie balansuje na granicy komedii i emocjonalnego thrillera – z odważnym humorem, erotycznym napięciem i gorzką refleksją o tym, czym naprawdę jest współczesny związek.

Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy: zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych kształtów. Czy obie pary pójdą dziś spać we własnych łóżkach?

Wilde również pojawia się na ekranie. Oprócz niej w obsadzie są same gorące nazwiska: Seth Rogen, Penelope Cruz i Edward Norton.

Film miał swoją premierę na ostatnim Sundance Film Festival, gdzie został przyjęty owacją na stojąco. Zaproszenie do polskich kin zawita 3 lipca 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films