"Tyler Rake 3" rusza do przodu. Potwierdzono główną obsadę 0

Po dość długiej ciszy, w ostatnich tygodniach o trzeciej części filmu akcji Tyler Rake na nowo jest głośno. Po niedawnej informacji dotyczącej rozpoczęcia zdjęć wraz z początkiem lata, ujawniono główne gwiazdy sequela.

Do roli australijskiego najemnika Tylera Rake’a powraca oczywiście Chris Hemsworth, który podpisał już kontrakt na udział w filmie. Powrócić ma także gwiazda W sieci kłamstw, Golshifteh Farahani jako Nik Khan, który jest w obsadzie od pierwszej części. W regularnej roli dołączy do nich laureat Złotego Globu Idris Elba, który pojawił się na krótko w filmie Tyler Rake 2 z 2023 roku.

Wszelkie szczegóły dotyczące fabuły i miejsca akcji pozostają wciąż tajemnicą. Podobnie jak data premiery.

Trzecią część ponownie wyreżyseruje Sam Hargrave, a scenariusz pisze David Weil. Franczyza oparta jest na powieści graficznej Ciudad autorstwa Ande Parksa i braci Russo.

Pierwsza część serii, czyli Tyler Rake: Ocalenie, rozgrywała się głównie w Dhace w Bangladeszu, choć zdjęcia realizowano w Tajlandii i Indiach. Fabuła koncentrowała się na misji odbicia porwanego syna indyjskiego bossa przestępczego. Kontynuacja zatytułowana Tyler Rake 2, przeniosła akcję do Gruzji, choć w praktyce kręcono ją w Czechach oraz w Wiedniu i opowiadała historię brawurowej próby uwolnienia kobiety oraz jej dzieci z więzienia kontrolowanego przez syndykat przestępczy.

Poza trzecią częścią Netflix produkuje także odcinkowy spin-off z Omarem Sy, zatytułowany Mercenary: An Extraction Series. Jego fabuła będzie skupiać się na najemniku, który podejmuje się niebezpiecznej misji ratowania zakładników w Libii.

Źrodło: Deadline