Apple TV+ prezentuje zwiastun 2. sezonu "Kartoteki policyjnej"

Platforma Apple TV+ zaprezentowała zwiastun drugiego sezonu serialu "Kartoteka policyjna", kryminalnego thrillera z udziałem Petera Capaldiego oraz Cush Jumbo.

Twórcą serialu jest Paul Rutman, nominowany do nagrody BAFTA scenarzysta, który osadził historię w realiach współczesnego Londynu. "Kartoteka policyjna" koncentruje się na funkcjonowaniu organów ścigania w świecie, w którym ustalenie prawdy okazuje się coraz trudniejsze, a granice między polityką, ideologią i przestępczością zaczynają się zacierać.

Fabuła drugiego sezonu rozpoczyna się od brutalnego morderstwa młodego mężczyzny podczas wiecu politycznego. Śledztwo prowadzone przez detektyw June Lenker i inspektora Daniela Hegarty’ego szybko wykracza poza standardowe ramy dochodzenia. Rywalizujący dotąd funkcjonariusze zostają zmuszeni do współpracy, gdy trop prowadzi do szeroko zakrojonej operacji mającej zapobiec skrajnie prawicowemu zamachowi bombowemu w centrum Londynu.

Oto zwiastun:

W nowych odcinkach powracają Capaldi jako Daniel Hegarty oraz Jumbo jako June Lenker. W obsadzie znaleźli się również Shaun Dooley, Stephen Campbell Moore, Charlie Creed-Miles, a także Dustin Demri-Burns, Luther Ford, Lyndsey Marshal oraz Peter Sullivan.

Nowa odsłona produkcji zadebiutuje 22 kwietnia, kiedy to udostępniony zostanie pierwszy odcinek. Kolejne epizody będą trafiać do widzów co tydzień, aż do finału zaplanowanego na 10 czerwca.

Źrodło: Apple TV+