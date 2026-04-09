Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Pucio" - przedpremierowe seanse z konkursami w kinie Helios 0

Pucio po raz pierwszy na wielkim ekranie! Bohater, który podbił serca dzieci i rodziców, zaprasza na kinowe seanse pełne dobrej zabawy i pozytywnej energii.

Kadr z animacji "Pucio"

Pucio razem ze swoją rodziną odkrywa świat! Każdy dzień to nowe przygody – wspólne gotowanie konfitury, malowanie rodzinnego portretu, a nawet… spływ kajakowy i biwak we własnym salonie! Gdy przychodzi pora kąpieli, Puciowi i Bobo towarzystwa dotrzymuje wesoły zabawkowy krokodyl, który również pilnie potrzebuje się wykąpać! Pucio uczy się dzielić z innymi, nawiązywać nowe przyjaźnie i radzić sobie z nudą w deszczowy dzień. W każdym odcinku Pucio udowadnia, że wyobraźnia i kreatywność potrafią zamienić najzwyklejsze chwile w coś naprawdę wyjątkowego!

"Pucio" to ekranizacja bestsellerowej serii książek dla dzieci. Książki publikowane przez Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", wspierają rodziców i dzieci od najmłodszych lat – pomagają w rozwoju mowy, wzbogacają słownictwo i rozwijają umiejętność opowiadania.

Odcinki, które zobaczymy w trakcie seansów:

Pucio nie wie, w co się bawić

Pucio i zguba Pucio i nowa grzechotka Bobo

Pucio i Wróżka Zębuszka

Pucio i konfitury babci

Pucio i pożegnanie pieluszki

Pucio i krokodyl

Przed seansem czekać na Was będą quizy i zagadki do rozwiązania!

Źrodło: Helios / informacja prasowa