"Pucio" - przedpremierowe seanse z konkursami w kinie Helios 0
Pucio po raz pierwszy na wielkim ekranie! Bohater, który podbił serca dzieci i rodziców, zaprasza na kinowe seanse pełne dobrej zabawy i pozytywnej energii.
Pucio razem ze swoją rodziną odkrywa świat! Każdy dzień to nowe przygody – wspólne gotowanie konfitury, malowanie rodzinnego portretu, a nawet… spływ kajakowy i biwak we własnym salonie! Gdy przychodzi pora kąpieli, Puciowi i Bobo towarzystwa dotrzymuje wesoły zabawkowy krokodyl, który również pilnie potrzebuje się wykąpać! Pucio uczy się dzielić z innymi, nawiązywać nowe przyjaźnie i radzić sobie z nudą w deszczowy dzień. W każdym odcinku Pucio udowadnia, że wyobraźnia i kreatywność potrafią zamienić najzwyklejsze chwile w coś naprawdę wyjątkowego!
"Pucio" to ekranizacja bestsellerowej serii książek dla dzieci. Książki publikowane przez Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", wspierają rodziców i dzieci od najmłodszych lat – pomagają w rozwoju mowy, wzbogacają słownictwo i rozwijają umiejętność opowiadania.
Odcinki, które zobaczymy w trakcie seansów:
- Pucio nie wie, w co się bawić
- Pucio i zguba Pucio i nowa grzechotka Bobo
- Pucio i Wróżka Zębuszka
- Pucio i konfitury babci
- Pucio i pożegnanie pieluszki
- Pucio i krokodyl
Przed seansem czekać na Was będą quizy i zagadki do rozwiązania!
Więcej informacji na HELIOS.pl
Źrodło: Helios / informacja prasowa
Komentarze 0