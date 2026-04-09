Biografia Króla Popu coraz bliżej! "Michael" z finałowym zwiastunem 0

W sieci zadebiutował finałowy zwiastun filmu "Michael", biograficznego musicalu poświęconego Królowi Popu. Wraz z trailerem udostępniono również fragment inspirowany utworem "Billie Jean" oraz nowe zdjęcie promocyjne (foto główne).

"Michael" ma być szeroko zakrojoną opowieścią o życiu i dziedzictwie artysty – od czasów występów w The Jackson 5 po moment, w którym stał się globalną ikoną popkultury. Twórcy zapowiadają, że film skupi się nie tylko na jego karierze scenicznej, ale również na życiu prywatnym i kulisach budowania statusu jednego z największych piosenkarzy w historii.

Produkcja, oznaczona kategorią PG-13, ma łączyć elementy dramatu i musicalu, prezentując zarówno kulisy wczesnych lat solowej kariery Jacksona, jak i rekonstrukcje jego najbardziej rozpoznawalnych występów. Materiały promocyjne sugerują widowisko nastawione na skalę i wierność scenicznej energii artysty – co w przypadku tej postaci jest ambitnym, ale i ryzykownym założeniem.

Produkcja w reżyserii Antoine Fuqua trafi do amerykańskich kin 24 kwietnia 2026 roku. Za scenariusz odpowiada John Logan.

Źrodło: Lionsgate