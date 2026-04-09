Tom Holland zachwycony "Odyseją" Christophera Nolana 0

Produkcja stanowi adaptację klasycznego eposu i koncentruje się na powrocie Odyseusza z wojny trojańskiej. W głównej roli występuje Matt Damon, natomiast sam Holland wciela się w Telemacha – jego syna. W obsadzie znaleźli się również m.in. Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron oraz Jon Bernthal.

Jak ujawniono wcześniej, Nolan miał ukończyć montaż filmu już na początku roku, prezentując wstępną wersję (prawdopodobnie jeszcze bez finalnych efektów wizualnych). Reżyser od lat słynie z maksymalnego ograniczania CGI na rzecz efektów realizowanych bezpośrednio na planie i wszystko wskazuje na to, że "Odyseja" nie będzie wyjątkiem.

W rozmowie z "GQ" Holland nie krył entuzjazmu wobec projektu, określając go mianem absolutnego arcydzieła. Aktor podkreślił, że seans wywołał u niego rzadko spotykane dziś wrażenie zdumienia:

To coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Podczas seansu złapałem się na pytaniu, którego dawno nie zadawałem: "Jak oni to zrobili?"

Holland zwrócił uwagę na skalę realizacyjną i konsekwencję twórczą Nolana, wskazując, że wiele scen, które wydają się generowane komputerowo, zostało w rzeczywistości wykonanych praktycznie na planie. Nawet dla członka obsady, obecnego przy realizacji, efekt końcowy okazał się zaskakujący. Aktor podkreślił również znaczenie doświadczenia kinowego, deklarując, że w najbliższych latach chce aktywnie wspierać współpracę z wytwórniami, które stawiają na dystrybucję kinową.

"Odyseja" trafi do kin, w tym na ekrany IMAX, 17 lipca.

Źrodło: darkhorizons.com / GQ