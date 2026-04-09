Disney tnie koszty: masowe zwolnienia po zmianie CEO

Po niedawnych ruchach restrukturyzacyjnych w Sony Pictures Entertainment, kolejny gigant branży rozrywkowej przygotowuje się na duże cięcia. The Walt Disney Company planuje zwolnienie nawet 1000 pracowników w nadchodzących miesiącach – wynika z najnowszych doniesień.

To pierwsza fala redukcji zatrudnienia pod kierownictwem nowego CEO, Josha D’Amaro, który oficjalnie objął stanowisko na początku tego roku. Choć decyzje o cięciach zapadły jeszcze przed jego nominacją, to właśnie jego kadencja rozpoczyna się od trudnych zmian.

Zwolnienia mają objąć różne działy firmy, jednak szczególnie dotknięte będą zespoły marketingowe. To efekt niedawnej restrukturyzacji, w ramach której połączono działania promocyjne filmów, telewizji i platform streamingowych w jedną strukturę. Na jej czele stanął Asad Ayaz jako Chief Marketing and Brand Officer.

Disney zatrudnia obecnie ponad 230 tysięcy pracowników na całym świecie, z czego znaczną część stanowią osoby pracujące w parkach rozrywki i segmencie doświadczeń. Planowane redukcje wpisują się w szerszy trend oszczędnościowy, który rozpoczął poprzedni CEO, Bob Iger. W latach 2023–2025 firma zlikwidowała około 8 tysięcy stanowisk, realizując program cięcia kosztów o wartości 7,5 miliarda dolarów.

Choć nowy szef Disneya formalnie przejął stery w marcu, już teraz musi zmierzyć się z konsekwencjami wcześniejszych decyzji strategicznych. Tymczasem podobne działania podejmują także inni gracze branży – Sony ogłosiło niedawno własny plan restrukturyzacji, obejmujący setki zwolnień na całym świecie.

Wszystko wskazuje na to, że sektor rozrywki wchodzi w kolejny etap transformacji, w którym optymalizacja kosztów staje się priorytetem – nawet dla największych.

Źrodło: Comingsoon