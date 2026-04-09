Pierwsze spojrzenie na "Fatherland" – nowy film Pawła Pawlikowskiego celuje w Złotą Palmę

Pojawiło się pierwsze zdjęcie z filmu Fatherland, najnowszego pełnometrażowego projektu Pawła Pawlikowskiego, który zmierza na festiwal w Cannes.

Fatherland opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o ucieczce do Stanów Zjednoczonych.

Fatherland to powrót Pawlikowskiego do tematów, które rozwijał w nagradzanych Idzie i Zimnej wojnie – tożsamości, poczuciu winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zamętu powojennej Europy.

Scenariusz filmu Pawlikowski napisał wspólnie z Henkiem Handloegtenem. W obsadzie znaleźli się: Sandra Hüller, Hanns Zischler, August Diehl, Devid Striesow oraz Anna Madeley.

Źrodło: Deadline