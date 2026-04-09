Skandynawski serial kryminalny Kasztanowy ludzik powraca z nowymi odcinkami. Netflix zaprezentował zwiastun produkcji noszącej podtytuł: "Zabawa w chowanego".

Kiedy zaginiona kobieta okazuje się ofiarą morderstwa, Mark Hess i Naia Thulin znów wspólnie ruszają do akcji. W toku śledztwa wpadają na trop prześladowcy, który gra z ofiarami w chowanego, obserwuje je i nęka dziecięcymi wierszykami. Choć relacja detektywów jest coraz bardziej skomplikowana, muszą ze sobą blisko współpracować, aby dopaść zwyrodnialca.

Danica Curcic i Mikkel Boe Følsgaard powracają jako główni śledczy Naia Thulin i Mark Hess, do których dołączają Sofie Gråbøl i Katinka Lærke Petersen. Twórczyni serialu Dorte Warnøe Høgh i Emilie Lebech Kaae napisali scenariusz drugiego sezony opartego na powieści Sørena Sveistrupa noszącej tytuł Zabawa w chowanego. Milad Alami i Roni Ezra wyreżyserowali po trzy z sześciu nowych odcinków.

Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego trafi na platformę Netflix już 7 maja 2026 roku.

Pierwszy sezon zadebiutował w 2021 roku i bardzo szybko zdobył uznanie użytkowników platformy. Chwalony jest głównie za klimat, muzykę i wciągającą fabułę. Skupiał się on na morderstwie młodej kobiety, której ciało pozbawione zostało dłoni, a obok zwłok leżał niewielki kasztanowy ludzik.

