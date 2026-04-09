Pierwszy zwiastun specjalnego projektu Marvela "The Punisher: One Last Kill"

Marvel zaprezentował pierwszy pełnometrażowy zwiastun specjalnego wydarzenia jakim jest produkcja The Punisher: One Last Kill.

The Punisher: One Last Kill pojawi się na Disney+ w przyszłym miesiącu, a dokładnie 12 maja. Wyreżyserowany przez Reinaldo Marcusa Greena, specjalny odcinek od MCU ponownie pokaże Jona Bernthala w roli Franka Castle’a/Punishera.

Zwiastun pokazuje, jak Frank grany przez Bernthala zmaga się z niektórymi decyzjami podjętymi w przeszłości i, oczywiście, ze stratą rodziny. Choć prowadzi go to w mroczne miejsce, wydaje się, że znajduje on sposób by rozpocząć nową misję odnalezienia jakiegoś wewnętrznego spokoju. Jest kilka ujęć, w których Frank ma halucynacje i widzi starsze wersje siebie i ludzi z przeszłości. Materiał zapowiada też mnóstwo przemocy i chaosu, na pierwszy plan prawdopodobnie wysunie się też motyw zemsty.

Reinaldo Marcus Green i Jon Bernthal wspólnie napisali scenariusz do projektu.

Bernthal po raz pierwszy pojawił się jako Punisher w drugim sezonie Daredevila, szybko zdobywając uznanie widzów. Sukces tej interpretacji doprowadził do powstania spin-offu The Punisher, emitowanego w latach 2017–2019. Aktor powrócił także w Daredevil: Odrodzenie w sezonie 1, a wkrótce zobaczymy go również w Spider-Man: Całkiem nowy dzień.

Źrodło: Marvel Entertainment