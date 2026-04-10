"Metal Gear Solid" trafi na wielki ekran. Reżyserzy horroru "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" za sterami 0

Sony Pictures podpisało szeroko zakrojoną umowę z reżyserskim duetem Zach Lipovsky i Adam B. Stein. Twórcy, którzy jeszcze niedawno funkcjonowali głównie w obrębie kina niezależnego, w ciągu ostatniego roku wyraźnie awansowali do pierwszej ligi Hollywood, głównie za sprawą sukcesu filmu "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi".

Nowa umowa obejmuje wszystkie wytwórnie filmowe należące do Sony i zakłada rozwój projektów zarówno reżyserskich, jak i producenckich w ramach świeżo powołanej firmy Wonderlab. Studio liczy na kino rozrywkowe o wyraźnym autorskim sznycie, łączące gatunki, oparte na postaciach i potencjale komercyjnym.

Jednym z kluczowych elementów współpracy będzie wysokobudżetowa adaptacja kultowej gry "Metal Gear Solid", stworzonej przez Hideo Kojimę. Projekt powstanie dla Columbia Pictures i ma być pierwszym pełnoprawnym filmowym podejściem do tej marki, łączącej elementy szpiegowskie, science fiction i skradankowej akcji. Producentami zostali Avi Arad oraz Ari Arad.

Przedstawiciele Sony nie kryją entuzjazmu. Sanford Panitch, szef Motion Picture Group, określił duet jako "mistrzów wizualnego opowiadania i budowania napięcia", podkreślając ich rosnącą rolę w strukturach studia.

Lipovsky i Stein rozwijają już dla Sony kilka projektów, w tym animowany film o Venomie dla Sony Pictures Animation oraz oryginalne widowisko science fiction "The Earthling".

Źrodło: The Hollywood Reporter