"Diabeł ubiera się u Prady 2" otworzy sezon letni. Czy będzie to kolejny kasowy hit Disneya?

Kontynuacja filmu "Diabeł ubiera się u Prady" ma szansę stać się jednym z najbardziej nietypowych otwarć sezonu letniego w ostatnich latach. Zamiast sprawdzonego schematu z widowiskiem superbohaterskim, Disney i 20th Century stawia na coś zupełnie innego.

Pierwsze prognozy wskazują, że "Diabeł ubiera się u Prady 2" może zadebiutować w USA z wynikiem sięgającym 65–66 mln dolarów w weekend 1–3 maja.

Za kamerą ponownie stanął David Frankel, a w obsadzie powracają Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci. Twórca zapowiada historię osadzoną dwie dekady po wydarzeniach z oryginału, z bohaterkami funkcjonującymi w zupełnie nowej rzeczywistości medialnej. W centrum znajdzie się postać Andy, której ścieżka zawodowa ma odzwierciedlać współczesne wyzwania branży dziennikarskiej, z naciskiem na temat redefiniowania oczekiwań wobec życia i kariery po czterdziestce.

Oryginał z 2006 roku okazał się globalnym hitem, przynosząc niemal 327 mln dolarów przychodu i znacząco wzmacniając pozycję Hathaway w Hollywood, jednocześnie otwierając drzwi do międzynarodowej kariery Emily Blunt.

Decyzja o powierzeniu inauguracji sezonu letniego filmowi niesuperbohaterskiemu wynika także z przetasowań w kalendarzu premier. Marvel Studios pierwotnie planowało w tym terminie premierę "Avengers: Doomsday", jednak produkcja została przesunięta na grudzień. W efekcie Disney zdecydował się wypełnić lukę tytułem o sprawdzonej rozpoznawalności, ale odmiennym profilu widowni.

Równolegle dobre wyniki w prognozach notuje biograficzny "Michael", który zadebiutuje tydzień wcześniej i może osiągnąć około 60 mln dolarów w pierwszy weekend. Oznacza to, że początek sezonu letniego 2026 może należeć do tytułów opartych na znanych markach, lecz wyraźnie odbiegających od dominującej dotąd formuły kina komiksowego.

Źrodło: The Hollywood Reporter