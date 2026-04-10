Reżyser "Zombie express" wraca z nową apokalipsą – zobacz pierwszy zwiastun

Fani kina grozy mają powody do ekscytacji – Yeon Sang-ho, twórca kultowego Zombie express, powraca z nowym thrillerem zatytułowanym Colony. Do sieci właśnie trafiły pierwszy zwiastun, który podkręcaja atmosferę przed premierą zaplanowaną na maj.

Pierwsze materiały pokazują świat pogrążony w chaosie. Na jednym z ujęć widzimy grupę zombie stojących razem – napięcie buduje ich dzika agresja i nienasycony głód.

Trwający nieco ponad minutę materiał oferuje intensywny przedsmak grozy – bohaterowie próbują przetrwać w obliczu nieznanego zagrożenia. Jedna z postaci analizuje zachowanie zombie, zauważając, że początkowo poruszają się na czterech kończynach, by później stanąć na dwóch – co może sugerować ich ewolucję. Inna, wyraźnie przerażona, pyta, czy potwory ich śledzą. Całość dopełnia złowieszcza kwestia:„Wznoszą ludzi na wyższy poziom.

Fabuła Colony koncentruje się na konferencji biotechnologicznej, która zamienia się w koszmar, gdy szybko mutujący wirus zaczyna przekształcać uczestników w krwiożercze istoty. Władze decydują się zamknąć obiekt, pozostawiając ocalałych uwięzionych w środku – bez drogi ucieczki.

Film będzie miał swoją premierę w sekcji Midnight Screenings podczas Cannes Film Festival 2026, a jego kinowy debiut zaplanowano na ten sam miesiąc

Za scenariusz, obok Yeon Sang-ho, odpowiada Choi Gyu-seok. W obsadzie znaleźli się m.in. Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook, Kim Shin-rok, Shin Hyun-been, Kim Hyung-mook oraz Go Soo.

Źrodło: BloodyDisgusting