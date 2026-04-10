Powstaje sequel "Drużyny z Beverly Hills". Cameron Diaz może zostać gwiazdą produkcji

TriStar Pictures jest zainteresowany realizacją sequela komedii "Drużyna z Beverly Hills", a jedną z gwiazd projektu ma być Cameron Diaz.

Aktorka nie tylko pracuje nad filmem jako producentka, ale rozważana jest również jako jego gwiazda. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Clea DuVall.

Produkcja pozostaje na wczesnym etapie rozwoju, a szczegóły fabuły nie zostały jeszcze ujawnione. Wiadomo jednak, że film będzie kontynuacją komedii z 1989 roku, w której Shelley Long wcieliła się w Phyllis Nefler – zamożną mieszkankę Beverly Hills, która w trakcie rozwodu podejmuje się prowadzenia drużyny skautek. "Drużyna z Beverly Hills" w momencie premiery osiągnęła umiarkowany wynik finansowy, jednak z czasem zyskała status tytułu kultowego.

Za nową odsłonę odpowiadają producenci Laurence Mark oraz Katherine Power, współpracująca z Diaz. Oryginalny film inspirowany był doświadczeniami Avy Fries, a jego scenariusz napisali Pamela Norris i Margaret Oberman.

Źrodło: The Hollywood Reporter