Steven Spielberg mógł wyreżyserować "Interstellar", ale oddał go Nolanowi 0

Steven Spielberg przyznał, że "Interstellar" w wersji zrealizowanej przez Christophera Nolana okazał się lepszym filmem, niż byłby pod jego własną reżyserią. W rozmowie z magazynem "Empire" twórca wspominał swój roczny epizod pracy nad projektem, zanim ostatecznie przekazał go w inne ręce.

Wczytywanie...

Spielberg był zaangażowany w rozwój "Interstellar" przez około rok i jak sam podkreśla, zdążył głęboko zanurzyć się w tematykę filmu. W tym czasie konsultował się z naukowcami i inżynierami z Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie, budując naukowe fundamenty projektu. Do współpracy zaprosił także Jonathana Nolana, który przygotował pierwsze wersje scenariusza.

To właśnie Jonathan Nolan miał uprzedzić Spielberga, że jeśli ten zrezygnuje z realizacji, jego brat natychmiast przejmie projekt. Tak też się stało i według relacji reżysera, Christopher Nolan wskoczył na pokład praktycznie następnego dnia po jego odejściu.

Spielberg nie ma wątpliwości, że była to właściwa decyzja. Wprost stwierdził, że "Interstellar" jest znacznie lepszym filmem w interpretacji Nolana, co można odczytywać jako rzadki w Hollywood przykład tak otwartej autorefleksji ze strony twórcy jego formatu.

Sam Christopher Nolan wcześniej również odnosił się do kulis przejęcia projektu. W rozmowie z Timothée Chalametem podkreślał, że od lat śledził rozwój scenariusza swojego brata i był szczególnie zaintrygowany jego pierwszym aktem. Po przejęciu projektu postanowił połączyć istniejący materiał z własnymi pomysłami, w tym koncepcjami związanymi z manipulacją czasem, które rozwijał równolegle w innych, niezrealizowanych projektach.

Film zadebiutował w 2014 roku, osiągając globalny wynik na poziomie 681 mln dolarów oraz zdobywając pięć nominacji do Oscara. Warto przypomnieć, że początkowo spotkał się z bardzo mieszanym odbiorem niż wcześniejsza trylogia o Batmanie autorstwa Nolana, ale z czasem "Interstellar" ugruntował swoją pozycję jako jedno z najważniejszych widowisk science fiction XXI wieku.

A jakie jest Wasze zdanie na temat "Interstellar"?

Źrodło: Empire