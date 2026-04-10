Gwiazdy "Gry o tron" i "Teda Lasso" na pokładzie 3. sezonu "Wednesday" 0

Informację ogłoszono w momencie, gdy produkcja nowych odcinków już trwa. Zdjęcia realizowane są w okolicach Dublina.

Nowi aktorzy pojawią się w rolach gościnnych. Szczegóły dotyczące ich postaci pozostają na razie tajemnicą. Nie jest to zaskoczenie ponieważ dotychczasowa strategia Netflixa polegała na stopniowym ujawnianiu informacji o kolejnych odsłonach serialu.

W obsadzie trzeciego sezonu znaleźli się wcześniej m.in. Eva Green, Winona Ryder czy Chris Sarandon. Powracają również kluczowi bohaterowie, czyli Jenna Ortega jako Wednesday Addams, Catherine Zeta-Jones w roli Morticii oraz Luis Guzmán jako Gomez.

Na ten moment Netflix nie ujawnił planowanej daty premiery.

Źrodło: The Hollywood Reporter