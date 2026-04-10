"EKSPEDYCJA XD" nabiera rozpędu. Oficjalny zwiastun!

Na dwa tygodnie przed premierą prezentujemy oficjalny zwiastun serialu "EKSPEDYCJA XD" – spin-offu z uniwersum XD stworzonego przez Malcolma XD. Serial z Michałem Czerneckim w podwójnej roli bliźniaków Zbyszka i Wojtka zadebiutuje 24 kwietnia w serwisie CANAL+.

"EKSPEDYCJA XD" to 5-odcinkowa, dynamiczna seria (ok. 10 minut każdy odcinek), która rozwija świat znany z "EMIGRACJI XD". Tym razem w centrum opowieści znajduje się relacja dwóch braci i próba odzyskania rodzinnego spadku, który przed laty przejęła przebiegła ciotka. To jednak nie tylko historia rodzinna, ale też wejście w świat kierowców tirów, rządzący się własnymi zasadami, gdzie liczy się refleks, improwizacja i zaufanie do ludzi z trasy. Po stronie Zbyszka do akcji wraca jego sprawdzona ekipa: Mariusz Ferrari (Sławomir Pacek), Włodek (Mariusz Jakus) i Bogdan (Mariusz Ostrowski) – kierowcy, dla których nie ma rzeczy nie do ogarnięcia i obowiązuje ich tylko jedna zasada: nie dygotaj. Ze strony Wojtka do ekipy dołączą Szuki (Marcin Miodek) i Wano (Mikołaj Chroboczek), handlujący kamperami, oraz jego obecna partnerka Jola (Katarzyna Bujakiewicz).

Od kiedy Zbyszek i jego koledzy pojawili się na planie "EMIGRACJI XD", wiedzieliśmy, że zasługują na więcej czasu na ekranie – a historia ciotki i oszukanych przez nią braci na godne zamknięcie. Cieszę się, że udało nam się do niego doprowadzić.

MALCOLM XD, scenarzysta serialu

Oto zapowiedź:

Bardzo się cieszę, że mogłem zanurzyć się w nocny świat kierowców tirów i ich czarno-komediowej zemsty na ciotce, wykreowany przez Malcolma XD. Spotkanie z tym tekstem było dla mnie wielką twórczą radością, zwłaszcza ze względu na jego wyrazistą gatunkowość.

Maciej Bochniak, reżyser serialu

Serial wyreżyserował Maciej Bochniak, a scenariusz wszystkich odcinków napisał Malcolm XD. Za zdjęcia odpowiada Mateusz Wichłacz.

Premiera już 24 kwietnia w serwisie streamingowym CANAL+!

Źrodło: Canal+ / informacja prasowa