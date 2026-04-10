"Twisted Metal" traci kluczową postać przed 3. sezonem 0

Fani serialu Twisted Metal muszą przygotować się na spore zmiany. Mike Mitchell, który regularnie pojawiał się w dwóch pierwszych sezonach produkcji platformy Peacock, potwierdził, że nie powróci w nadchodzącym 3. sezonie. Aktor nie ukrywa, że decyzja ta była dla niego bolesna.

Informacja padła podczas najnowszego odcinka podcastu Doughboys, gdzie Mitchell przyznał, że jest załamany całą sytuacją, podkreślając jednocześnie, jak bardzo cenił pracę przy serialu. — Nie wydaje mi się, żebym wrócił — powiedział wprost, chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości fanów.

Według współprowadzącego podcast, decyzja o usunięciu postaci Stu miała charakter zarówno kreatywny, jak i finansowy. Twórcy postanowili obrać nowy kierunek, rezygnując m.in. z relacji Stu i Sweet Tootha, która była jednym z emocjonalnych filarów pierwszych dwóch sezonów.

Mimo rozczarowania Mitchell stara się zachować klasę. Podkreślił, że nie żywi urazy wobec twórców i z dumą wspomina swoją pracę przy produkcji. Przy okazji ujawnił jednak, że zmiany dotknęły szerszego grona – z projektem pożegnali się także showrunner Michael Jonathan Smith oraz część zespołu scenarzystów i kluczowych członków ekipy.

Mike Mitchell jako Stu

Choć aktor aktywnie promował serial i przyciągał do niego widzów, ostateczna decyzja okazała się dla niego nieco niezrozumiała. Mimo to Mitchell deklaruje, że chce iść dalej i nie rozpamiętywać przeszłości.

3. sezon Twisted Metal, w którym główną rolę gra Anthony Mackie, został oficjalnie potwierdzony kilka miesięcy po premierze drugiej odsłony w lipcu 2025 roku.

Źrodło: Comingsoon