Nowa propozycja komediowa HBO Rooster to jedna z najczęściej oglądanych produkcji streamera w tym roku. Zadebiutowała ona zaledwie miesiąc temu, a już otrzymała zielone światło na 2. sezon.

kadr z serialu "Rooster"

HBO ogłoszając wiadomość o jego przedłużeniu poinformował także, że serial zmierza do zostania najchętniej oglądaną komedią HBO od ponad dekady. Według HBO, serial przyciągał średnio 5,8 miliona widzów w pierwszych czterech odcinkach. Jest on dopiero na półmetku emsji. Nowe odcinki na polskim HBO Max pojawiają się co poniedziałek licząc od 9 marca.

Rooster to serial komediowy prowadzony przez Steve'a Carella i stworzony przez Billa Lawrence'a.

Serial opowiada historię pisarza i skupia się na jego skomplikowanej relacji z córką, graną przez Charly Clive. "Rooster" to ksywka bohatera, w którego wciela się Carrell. Jest on wykładowcą na uczelni oraz pisarzem. Studenci nazywają go Rooster, bowiem tak właśnie nazywa się bohater jego bestsellerowych powieści. Akcja serialu rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim. Mężczyzna przychodzi na kampus, aby pomóc córce, którą mąż (Phil Dunster) zostawił dla jednej ze studentek (Lauren Tsai).

Obsadę serialu uzupełniają Danielle Deadwyler, Connie Britton, Rory Scovel, Maximo Salas i John C. McGinley.

