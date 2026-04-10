Jason Statham kontra handlarze ludźmi. Zwiastun "Buntownika"

Ikona kina akcji Jason Statham powraca w kolejnym emocjonującym filmie. Tym razem jego wrogami zostanie gang trudniący się handlem ludźmi. Monolith Films zaprezentował pierwszy polski zwiastun filmu Buntownik.

Na środku oceanu, ochroniarz zamordowanego miliardera walczy z gangiem handlarzy ludźmi. Jason Statham wciela się w byłego agenta jednostki specjalnej, który staje do walki z międzynarodową organizacją przestępczą.

Jeden człowiek jest nadzieją dla setek niewinnych. W imię sprawiedliwości złamie każdą zasadę i każdy kark.

Cole Reed ma za sobą lata służby w policyjnych siłach specjalnych. Dziś działa w sektorze prywatnym jako ochroniarz potężnego miliardera. Ceni sobie dobre pieniądze i przewidywalność nowej pracy. Jednak, gdy jego mocodawca zostanie brutalnie zamordowany, Cole będzie musiał znów stanąć do walki z potężnym wrogiem. Ścigając zabójców trafi na trop międzynarodowego spisku handlarzy ludźmi, który sięga najwyższych kręgów władzy. W poszukiwaniu sprawiedliwości trafia na pokład statku przewożącego setki uprowadzonych kobiet i dzieci. To co miało być zemstą, stanie się walką o życie niewinnych.

Buntownika wyreżyserował Jean-Francois Richet. Obsadę uzupełniają Annabelle Wallis, Adrian Lester, Lee Charles, Tom Christian i Roland Møller.

Monolith Films wprowadzi film do polskich kin 21 sierpnia 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films