Nieoczekiwane uczucie w dobie klimatycznego kryzysu. Zwiastun kanadyjskiej komedii "Miłość w czasach apokalipsy"

Aurora Films prezentuje polski zwiastun pełnej optymizmu komedii romantycznej Miłość w czasach apokalipsy, która została wyselekcjonowana do prestiżowej sekcji Director’s Fortnight ubiegłorocznego festiwalu filmowego w Cannes.

Film w reżyserii Anne Émond rozgrywa się w czasach kryzysu klimatycznego. Kanadyjska reżyserka za sprawą tej niewinnej opowieści wlewa w serca widza odrobinę optymizmu w rzeczywistość, w której raczej jest go niewiele.

Czterdziestopięcioletni Adam (Patrick Hivon) prowadzi skromne, uporządkowane życie, będąc właścicielem schroniska dla psów. Większość czasu spędza ze swoim najlepszym przyjacielem Frankiem (Eric K. Boulianne) oraz wymagającym, ale życzliwym ojcem (Gilles Renaud). Pozory potrafią mylić, bo nadwrażliwy mężczyzna jest na skraju depresji, ukrywając swoje egzystencjalne lęki. W dużej mierze są one związane z kondycją naszej planety. Adama przytłacza myśl, że zmiany klimatyczne osiągnęły punkt krytyczny i nie ma już od niego odwrotu. Oprócz przepisanych przez psychiatrę leków, mężczyzna decyduje się spróbować solarnej lampy terapeutycznej, która ma poprawić jego samopoczucie. Dzwoniąc na infolinię pomocy technicznej, poznaje Tinę (Piper Perabo). Pogodną kobietę, której głos łagodzi wszystkie jego zmartwienia. To nieoczekiwane telefoniczne spotkanie zmienia wszystko…

Miłość w czasach apokalipsy wejdzie do polskich kin już 8 maja 2026 roku.

Źrodło: Aurora Films