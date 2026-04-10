Marvel po cichu kompletuje X-Menów? Nowe przecieki castingowe!

Najnowsze doniesienia sugerują, że Marvel po cichu kompletuje X-Menów. Podobno producenci zaczęli rozglądać się za obsadą aktorską, pomimo że projekt nie wszedł jeszcze w fazę realizacji.

Wczytywanie...

Reżyser filmu, Jake Schreier, potwierdził niedawno, że nad scenariuszem pracują Lee Sung Jin oraz Joanna Calo. To wyraźny sygnał, że produkcja znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i tak naprawdę do rozpoczęcia zdjęć wciąż daleka droga.

Oczywiście pomimo tego zaczęły pojawiać się jakieś spekulacje na temat potencjalnych nazwisk mogących zasilic MCU. Według dziennikarza Jeffa Sneidera, aktorka Odessa A'zion ma znajdować się na liście potencjalnych kandydatek do roli Rogue. Z kolei Peter Claffey, znany z serialu "Rycerz siedmiu królestw", jest rzekomo rozważany jako Beast. Na tym etapie są to jednak wyłącznie niepotwierdzone informacje i Marvel Studios nie skomentowało tych doniesień.

Ciekawym tropem jest również wypowiedź współscenarzysty Lee Sung Jin dla "Variety". Twórca przyznał, że jego sympatie niekoniecznie pokrywają się z najbardziej oczywistymi wyborami fanów. On sam wskazał chociażby Gambita czy Jubilee jako postacie, które szczególnie ceni. To może sugerować, że przyszły film o X-Menach nie będzie opierał się wyłącznie na najbardziej rozpoznawalnych mutantach pokroju Cyclopsa czy Wolverine’a, lecz spróbuje poszerzyć ekranowy skład o mniej eksploatowane postacie.

W kontekście harmonogramu MCU sytuacja pozostaje niejasna. Niektórzy obserwatorzy spekulują, że film o X-Menach trafi do kin w maju 2028 roku, to sam Sneider studzi te oczekiwania. Według jego źródeł, kolejną produkcją po "Avengers: Secret Wars" może być raczej następna odsłona serii Deadpool.

Na ten moment trudno mówić o konkretach, ponieważ projekt mutantów w MCU dopiero nabiera kształtów.

Źrodło: darkhorizons.com