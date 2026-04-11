Millie Bobby Brown nie wystąpi w biografii Netflixa. Aktorka zrezygnowała z udziału w "Perfect"

Gwiazda Stranger Things Millie Bobby Brown miała zagrać główną rolę w biograficznym filmie "Perfect" opowiadającym historię legendarnej olimpijskiej mistrzyni gimnastycznej Kerri Strug. Aktorka zrezygnowała z projektu co poskutkowała jego kasacją przez Netflix.

Zdjęcia do filmu miały rozpocząć się latem tego roku. Millie Bobby Brown, która oprócz objęcia pierwszoplanowej roli była także producentką, opuściła projekt z powodu różnic twórczych. W rezultacie włodarze streamera podjęli decyzję o niekontynuowaniu prac nad filmem Perfect. Najwidoczniej priorytetem był dla nich udział Brown w tym obrazie.

Dla aktorki nie oznacza to jednak końca współpracy z Netflixem. W przygotowaniu jest trzecia część Enoli Holmes oraz komedia romantyczna Just Picture It.

Scenariusz Perfect napisał Ronnie Sandahl, a za kamerą biograficznej produkcji stanąć miała Cate Shortland, która przejęła to stanowisko po Gia Coppoli.

Kim była Kerri Strug? Członkini słynnej amerykańskiej drużyny "Magnificent Seven" na igrzyskach w Atlancie w 1996 roku. To ona, mimo poważnej kontuzji kostki, wykonała perfekcyjny skok, który przypieczętował złoty medal dla USA. Ikoniczny moment: Strug ląduje, publika szaleje, a trener wynosi ją z maty, bo noga odmawia posłuszeństwa, przeszedł do annałów sportowej historii i Igrzysk Olimpijskich.

Źrodło: Dark Horizons