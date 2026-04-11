Louis Partridge kolejnym kandydatem na Jamesa Bonda 0

Od 2021 roku, a więc ostatniego filmu z Jamesem Bondem w roli głównej, nie milkną spekulacje kto po Danielu Craigu wcieli się w tego legendarnego agenta. Potencjalnych kandydatów jest kilku, a do listy tej dołączył jeszcze jeden. Jak donoszą zagraniczne media w "grze" jest też Louis Partridge.

Louis Partridge, kadr z filmu "Jay Kelly"

Dołącza on do innych kandydatów, wymieniani są Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, a w mniejszym stopniu Harris Dickinson. Z tej czwórki faworytem według mediów jest Turner. Wszystko to na ten moment jest jednak cały czas tylko spekulacją, gdyż na razie nie mamy żadnych oficjalnych informacji na temat tego castingu.

Partridge to 23-letni brytyjski aktor, który w ostatnich latach zbudował całkiem imponujące CV. Najbardziej znany jest z roli wicehrabiego Tewkesbury’ego, potencjalnego obiektu uczuć postaci Millie Bobby Brown w filmach Enola Holmes. Inne jego ważne role to m.in. miniserial Sprostowanie, serial Ród Guinnessów oraz młodsze wersje postaci Henry'ego Cavilla i Billy'ego Crudupa odpowiednio w Argylle: Tajny szpieg i Jay Kelly. Wkrótce aktor pojawi się jako Wickham w nowej adaptacji Dumy i uprzedzenia powstającej dla Netflix.

Partridge jest znacznie młodszy od wszystkich innych wymienionych kandydatów, którzy są stanowczo bliżej trzydziestki. Dotychczas większość aktorów Bonda obsadzonych na przestrzeni lat miała około 30 lub 40 lat, ale wiadomo już, że Amazon MGM Studios chce ukazać młodszą wersję agenta 007.

Denis Villeneuve jest reżyserem kolejnego filmu o Bondzie, a oficjalne rozpoczęcie castingu ma mieć miejsce latem, przed zdjęciami w 2027 roku. Przed nami więc najważniejszy wybór castingowy tego roku.

Źrodło: Variety