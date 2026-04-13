Kolejne igrzyska czas zacząć. Nowy zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek" 0

Lionsgate prezentuje kolejną zapowiedź następnego filmu rozgrywającego się w świecie Panem, gdzie co roku odbywają się krwawe igrzyska. Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek przeniosą Nas w przeszłość, dokładnie 24 lata przed wydarzenia z Igrzysk śmierci.

W podzielonym na dystrykty państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden… W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu.

Akcja filmu rozpoczyna się rankiem w dniu losowania kandydatów do 50. igrzysk. Poznajemy młodego Plutarcha Heavensbee (w tej roli Jesse Plemons) z Dystryktu 12, gdzie rejestruje on losowanie trybutów. Tam spotyka 16-letniego Haymitcha Abernathy’ego (Joseph Zada), trybuta z Dystryktu 12, który bierze udział w 50. Igrzyskach Śmierci. Haymitch to jeden z głównych bohaterów serii. W Igrzyskach śmierci poznajemy go już jako mentora Katniss i Peety.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Francis Lawrence stanął za kamerą tego prequela pracując na podstawie scenariusza Billy'ego Raya, opartego na powieści Suzanne Collins. Obsadę uzupełniają: McKenna Grace, Whitney Peak, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Kieran Culkin, Glenn Close oraz Ralph Fiennes.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek wejdzie do kin 20 listopada 2026 roku.

Źrodło: Lionsgate