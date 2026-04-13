Uratować czas, to zadanie bohaterów "The Boroughs". Zwiastun nowego serialu braci Duffer 0

Netflix opublikował zwiastun swojego nowego serialu dramatycznego zawierającego potężny wątek nadprzyrodzony. The Boroughs pochodzi od producentów wykonawczych Stranger Things, braci Duffer, którzy tu pełnią identyczną funkcję.

Akcja serialu rozgrywa się w pozornie malowniczym ośrodku spokojnej starości, gdzie grupa nieoczekiwanych bohaterów musi się zjednoczyć, by powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed odebraniem im jedynej rzeczy, której już im brakuje… czasu.

W ośmioodcinkowym serialu występują weterani aktorstwa Alfred Molina, Alfre Woodard, Geena Davis, Bill Pullman, Denis O'Hare i Clarke Peters. Na pokładzie są także Jena Malone, Carlos Miranda, Alice Kremelberg, Ed Begley Jr., Jane Kaczmarek, Karan Soni i Dee Wallace. Molina wciela się w głównego bohatera imieniem Sam, niedawnego wdowca, który nie wie co zrobić z czasem, który mu pozostał. Szuka on nowego celu w życiu, to powoduje, że dołącza do "niepasującej" ekipy, która odkrywa mroczny sekret.

Ben Taylor wyreżyserował kilka odcinków, w tym pilotaż. On i Hilary Leavitt są również producentami wykonawczymi.

The Boroughs na platformie Netflix zadebiutuje 21 maja 2026 roku.

Po wypuszczeniu finału Stranger Things, Dufferowie stali się bardzo aktywni. Pod koniec marca na Netflixie zadebiutował ich serial Tu zdarzy się coś strasznego, a za parę dni swoją premierę mieć będzie animowana produkcja ze świata Stranger Things: Stranger Things: Opowieści z '85.

