"Domek na prerii" w nowej wersji. Zobacz zwiastun serialu od Netflix

Netflix udostępnił pierwszy materiał wideo promujący serial "Domek na prerii". To reboot klasycznego westernu NBC z lat 70. Ośmioodcinkowy serial trafi na platformę latem.

Nadchodzący serial to częściowo pełna nadziei rodzinna opowieść, częściowo epicka opowieść o przetrwaniu, a częściowo historia początków amerykańskiego Zachodu. Ta świeża adaptacja ikonicznych, pół autobiograficznych książek Laury Ingalls Wilder oferuje kalejdoskopowy obraz zmagań i triumfów tych, którzy ukształtowali amerykańskie pogranicze.

Wznowienie skupi się wokół Charlesa, jego żony Caroline oraz ich córek Laury i Mary, gdy opuszczają Wisconsin i osiedlają się w środkowo-zachodniej Ameryce pod koniec XIX wieku.

Poniżej wspomniany teaser:

Wideo ukazuje podróż czteroosobowej rodziny, która opuszcza Wisconsin, by rozpocząć nowe życie na prerii w Kansas. Materiał zapowiada wyzwania, z jakimi będą się mierzyć w nowym domu, a także nowych ludzi, których poznają po drodze. Teaser daje także wgląd w silną więź i zdrową relację rodziny.

W obsadzie, w rolach głównych znajdują się Alice Halsey, Skywalker Hughes, Luke Bracey oraz Crosby Fitzgerald, a także Jocko Sims, Warren Christie, Wren Zhawenim Gotts, Meegwun Fairbrother, Alyssa Wapanatâhk i Xander Cole.

Domek na prerii jest produkowany przez showrunnerkę Rebeccę Sonnenshine, której miłość do oryginalnej serii książek zainspirowała ją do zostania pisarką i reżyserką. Joy Gorman Wettels, Dana Fox, Susanna Fogel i Trip Friendly również pełnią funkcję producentów wykonawczych.

Domek na prerii zadebiutuje na Netflix 9 lipca 2026 roku.

Źrodło: Netflix