Krwawa pierwsza zapowiedź horroru "Ice Cream Man" od Eli Rotha

Film opowie o idyllicznym, sennym, letnim miasteczku, które pogrąży się w szaleństwie, po tym, gdy pewien cukiernik zaczyna serwować okolicznym dzieciom słodkie przysmaki. Zjedzenie ich ma przerażające skutki.

Wideo pokazuje tytułowego złoczyńcę, granego przez Ari Millena, sprzedającego lody niczego nieświadomym dzieciom, które nagle stają się agresywne wobec dorosłych. Zwiastun podkreśla niektóre krwawe sceny filmu, pokazując dotknięte „zarazą” dzieci szalejące w szkole i podpalające dom.

The Ice Cream Man został wyreżyserowany przez Rotha, który współtworzył scenariusz z Noah Belsonem. W filmie występują także Benjamin Byron Davis, Dylan Hawco, Sarah Abbott, Kiori Mirza Waldman oraz Charlie Zeltzer, a także gwiazdy Nocy Dziękczynienia – Shiloh O'Reilly, Karen Cliche i Charlie Storey. Obsadę uzupełnia także Roth, który pełni również funkcję producenta. W filmie pojawią się także przerażające efekty makijażu protez autorstwa Steve'a Newburna i Adriena Morota.

Film w Polsce również 7 sierpnia 2026 roku do kin wprowadzi Kino Świat.

