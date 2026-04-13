Laleczka Chucky będzie zabijać w kolejnym pełnometrażowym filmie. Prace już trwają

Laleczka Chucky zostanie głównym bohaterem kolejnego filmu pełnometrażowego. Jak donoszą zagraniczne media nowy film jest już w przygotowaniu. Ma on przywrócić franczyzę do jej korzeni.

kadr z filmu "Kult laleczki Chucky"

Według twórcy franczyzy, Dona Manciniego nowy film o Chuckym już powstaje. Celem jest uczynienie nowego filmu "strasznym" i cofnięcie go strukturą do wcześniejszych obrazów, które pozostały straszne, a jednocześnie zachowały figlarną i zabawną naturę Chucky’ego jako ikony horroru. Obraz ma trafić do kin. Jego celem nie jest więc bezpośrednia premiera cyfrowa, a wielkie ekrany.

Wiadomość pojawiła się po tym, jak stała gwiazda "Chucky’ego", Jennifer Tilly, niedawno zapowiedziała, że pojawi się nowy projekt w Chuckyverse. Podczas ostatniego weekendu na Steel City Con Mancini to potwierdził, ale nie wchodził w szczegóły.

Do tej pory powstało osiem filmów osadzonych w serii Laleczka Chucky, choć najnowszy film, Laleczka z 2019 roku, służył raczej bardziej jako potencjalny reboot serii i Don Mancini nie był w jego powstanie w żaden sposób zaangażowany.

Ostatnim filmem o Chuckym, który Mancini napisał i wyreżyserował, był Kult laleczki Chucky z 2017 roku. Serial telewizyjny Chucky, który emitowano trzy sezony, zanim został anulowany w 2024 roku, był kontynuacją tej produkcji.

Źrodło: ComingSoon