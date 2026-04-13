"Klątwa Doliny Węży", polska produkcja z lat 80. powraca do kin w zupełnie nowej odsłonie

Klątwa Doliny Węży to kultowa, polska superprodukcja z lat 80. w gwiazdorskiej obsadzie. Już od 15 maja będzie można ponownie oglądać ją na kinowych ekranach w zupełnie nowej, zaskakującej wersji – z autorską narracją rapera Łony, który z czułością i humorem prowadzi widzów przez jedną z najbardziej osobliwych przygód w historii polskiego kina.

Film Marka Piestraka z Romanem Wilhelmim i Krzysztofem Kolbergerem, balansujący między niezamierzoną groteską a szczerym rozmachem kina przygodowego, zyskuje nowy wymiar dzięki błyskotliwemu komentarzowi Łony, odkrywającemu w niej znacznie więcej niż tylko powód do kinofilskiego żartu. To seans jednocześnie ironiczny i pełen sympatii – filmowa podróż przez dzieło, które przez lata obrosło legendą wśród widzów.

Premierowo Klątwa Doliny Węży z autorską narracją Łony została pokazana w listopadzie 2025 roku na Festiwalu Korelacje, w ramach którego dzieła polskiej kinematografii prezentowane są w nowatorskiej formule.

O czym opowiada "Klątwa Doliny Węży"?

Były komandos, profesor Sorbony oraz francuska dziennikarka na tropie tajemniczej, niezwykle groźnej substancji, o której dowiedzieli się z prastarego manuskryptu. Aby ją odszukać udają się do Wietnamu, do Doliny Tysiąca Węży. Czy wrócą cali z tej podróży? Wszak wisi nad nimi straszliwa klątwa…

Źrodło: Galapagos Films