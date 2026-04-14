Nadchodzi 6. film z serii "Naznaczony". Zobacz zwiastun "Insidious: Out of the Further"

Po prezentacji na CinemaCon, Sony Pictures udostępniło pierwszy zwiastun filmu Insidious: Out of the Further, szóstego filmu z serii "Naznaczony".

Produkcja ta ukaże Nam historię całkowicie nowej rodziny. Amelia Eve gra Gemmę, młodą matkę wychowującą córkę w domu, w którym sama dorastała. Kobieta odkrywa, że może podróżować do The Further, czyśćcowego świata zagubionych dusz znajdującego się w sercu uniwersum Insidious. Gdy coś złego rusza po nią, Gemma odkrywa zdolność, która zmienia wszystko: nie tylko wchodzi do The Further, ale może też przywrócić to, co tam żyje, do prawdziwego świata. To ściąga na nią prawdziwe niebezpieczeństwo, bowiem demony pragną wykorzystać kobietę do tego, aby siać zniszczenie w świecie śmiertelników.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Lin Shaye powraca do roli Elise Rainier. Jacob Chase wyreżyserował horror na podstawie scenariusza swojego i Davida Leslie Johnson-McGoldricka.

Insidious: Out of the Further wejdzie do kin 21 sierpnia 2026 roku.

Poprzednie pięć filmów zarobiło do tej pory ponad 740 milionów dolarów w globalnych box office. Seria Naznaczony rozpoczęła się od filmu z 2010 roku, którego reżyserem jest James Wan, współczesny mistrz horroru i właściciel firmy produkcyjnej Atomic Monster.

Źrodło: Sony Pictures