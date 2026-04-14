"99 Nights in the Forest", hit Robloxa dostanie swoją filmową wersję!

20th Century Studios nabyło prawa do ekranizacji "99 Nights in the Forest", gry znajdującej się na Robloxie. To jedna z najpopularniejszych gier tej platformy mająca miliardowe odwiedziny.

kadr z gry

Projekt jest obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wiąże się to z tym, że na razie nie są w jego realizację zaangażowani żadni scenarzysta, reżyser ani producenci. Alec Kieft, Matthew Hufton i Cameron Angland będą producentami wykonawczymi. Trio to odpowiada także za powstanie gry.

99 Nights in the Forest to survivalowa gra, która ujrzała światło dzienne w marcu 2025 roku. Opowiada ona o graczach, którzy muszą przetrwać 99 nocy w nawiedzonym lesie, próbując uratować czwórkę zagubionych dzieci i walczyć z brutalnymi stworzeniami zamieszkującymi głęboki las.

Tytuł jest już siódmą najczęściej graną grą wszech czasów na Robloxie z prawie 26 miliardami odwiedzin w całym swoim życiu, oceną graczy 90,6% oraz szczytową liczbą graczy na poziomie 14,2 miliona.

Myślicie, że ta ekranizacja będzie hitem na miarę Minecrafta?

Źrodło: Deadline