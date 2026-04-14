Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Czarnoksiężnik z Kremla" - oto zwiastun! Jude Law jako Putin!

Vertical zaprezentował oficjalny zwiastun filmu "Czarnoksiężnik z Kremla", w którym Jude Law wciela się w Putina! Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Wczytywanie...

Rosja, początek lat 90. XX wieku. W postradzieckim chaosie błyskotliwy młody człowiek, Wadim Baranow, wytycza sobie własną drogę. Najpierw artysta, potem producent reality show, zostaje specjalistą od PR-u dla wschodzącego agenta KGB: Władimira Putina. U steru władzy Baranow kształtuje nową Rosję, zacierając granice między prawdą a kłamstwem, wiarą a manipulacją. Jedynie magnetyczna Ksenia wymyka mu się spod kontroli, odciągając go od tej niebezpiecznej gry. Lata później, po wycofaniu się w milczenie i owianiu tajemnicą, Baranow w końcu się otwiera, ujawniając mroczne sekrety reżimu, który pomógł zbudować.

Reżyserem filmu jest Olivier Assayas. W obsadzie również Paul Dano, Alicia Vikander, Jeffrey Wright oraz Tom Sturridge.

Premiera 15 maja 2026 roku.

Źrodło: Vertical