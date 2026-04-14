Wczoraj podczas CinemaCon w Las Vegas, gwiazdy Kevin Hart, Dwayne Johnson i Jack Black ogłosiły tytuł trzeciego filmu z nowej serii "Jumanji". Zaprezentowany został też pierwszy zwiastun, ten jednak nie trafił na razie do sieci.

"Jumanji: Open World"

Jak donoszą zagraniczne media na zaprezentowanym zwiastunie widzimy Janice (Marin Hinkle), matkę nastoletniego bohatera, Spencera (Alex Wolff), która wchodzi do pokoju chłopaka. Tam znajduje starą konsolę do gier. Następnie akcja przenosi się na zewnątrz domu, nad którym wiszą dziwne, nadprzyrodzone chmury, a strusie pędzą ulicami prawdziwego świata. Później spotykamy się ponownie ze Spencerem i jego przyjaciółmi w restauracji, gdzie trafiają oni na dziadka Spencera (Danny DeVito). Dziadek wskazuje im narożną lożę, gdzie siedzi awatar gracza Dwayne’a Johnsona, Dr. Bravestone’a mówiący z jakiegoś powodu z hiszpańskim akcentem.

Gra Jumanji wkroczyła do prawdziwego świata, ponieważ pojawiają się też awatary Harta, Blacka i Karen Gillan — nie jako oni sami, lecz w trybie "demo".

Jumanji: Open World to trzeci film z serii Sony, na nowo wyobrażający sobie tą markę, starając się trafić do współczesnej widowni. W 2017 roku premierę miało Jumanji: Przygoda w dżungli, a potem Jumanji: Następny poziom. W obu filmach Johnson, Hart, Black i Gillan wystąpili jako gracze w świecie gier wideo "Jumanji", a Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner i Ser'Darius Blain wcielili się w prawdziwe nastoletnie odpowiedniki awatarów.

Obie dotychczasowe produkcje były kasowymi hitami. Pierwszy film zarobił ponad 962 miliony dolarów, a Następny poziom ponad 801 milionów dolarów.

Jumanji: Open World trafi do kin 25 grudnia 2026 roku.

Źrodło: Deadline